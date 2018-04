Índice ZEW da Alemanha sobe mais que o esperado em fevereiro A expectativa de analistas e investidores da Alemanha sobre as perspectivas para a maior economia da Europa melhoraram significativamente em fevereiro, mostrou pesquisa nesta terça-feira. O índice ZEW subiu para uma leitura negativa de 5,8 pontos, ante leitura negativa de 31 pontos em janeiro. O índice é calculado com base numa pesquisa com 310 analistas e investidores, conduzida entre os dias 2 e 16 de fevereiro. Analistas consultados pela Reuters na semana passada esperavam uma leitura negativa de 28 pontos para o indicador. (Por Krista Hughes)