Índices de reajuste para o aluguel deste mês A partir de sexta-feira até o quinto dia útil de julho, a maioria dos inquilinos pagará o aluguel de junho. Aqueles que firmaram contrato ou tiveram o último reajuste na locação há um ano estarão quitando o valor com o reajuste contratual. Pelos indexadores mais utilizados pelo mercado, os porcentuais de correção são os seguintes: Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 5,52%; Índice Geral de Preços (IGP) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 10,91% e 11,05%, respectivamente; Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,73% e 7,04%, pela ordem.