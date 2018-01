Índices setoriais têm mais chances de vingar Especialistas consultados pela Agência Estado acreditam que o mercado absorveria mais facilmente novos indicadores de setor do que índices gerais de ações. Eles aprovam a discussão, mas ponderam que a idéia tem poucas chances de vingar no curto prazo. Segundo o vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida, o acompanhamento setorial seria mais interessante, mas depende também do crescimento do mercado de maneira global. "O debate é importante, mas ainda é cedo para o assunto virar realidade no Brasil", afirmou. Giufrida lembrou que, à exceção dos fundos de pensão, os investidores costumam ter pouco interesse pelos indicadores diferentes do Ibovespa. A opinião é compartilhada por Valmir Celestino, gestor de renda variável do Banco Safra. "Eu olharia um novo índice setorial com atenção, mas meus clientes continuariam acompanhando o Ibovespa", comentou. Ele observou que, pelo fato do Ibovespa ser um referencial já consolidado entre os investidores, haveria uma resistência natural a novos indicadores. "O mercado é conservador em certas coisas." Celestino citou, porém, que um novo índice de telecomunicações poderia ganhar terreno com o tempo, pois existem várias empresas nesse segmento com grande volume de negociação em Bolsa. O gestor lembrou, no entanto, que as últimas reestruturações societárias nessas empresas também provocaram grandes mudanças no índice da Bovespa. "Existem tantas companhias fechando o capital (retirando-se da Bolsa) que os novos indicadores poderiam mudar muito em um curto intervalo", completou Roseli Machado, diretora de investimentos da Fator Administradora de Recursos. Para os próximos dois anos, disse, espera-se ainda grandes transformações.