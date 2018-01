Indígenas sequestram funcionários das obras de Belo Monte

SÃO PAULO - A empresa Norte Energia, responsável pela construção da usina hidrelétrica Belo Monte, informou na manhã desta segunda-feira que três funcionários da empresa foram sequestrados por indígenas na aldeia Curuatxé, na Terra Indígena Curuaia, no sudoeste do Estado do Pará. Além de dois fiscais de obra e um agente de Segurança do Trabalho da Norte Energia, os indígenas também sequestraram o piloto de embarcação de uma empresa prestadora de serviço.

Os quatro trabalhadores foram impedidos de deixar a aldeia na última quinta-feira, mas o fato foi comunicado apenas na manhã de hoje. Eles estavam no local para "monitorar ações do Projeto Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI) da Usina Hidrelétrica Belo Monte", segundo informou a Norte Energia em nota.

"A Norte Energia já comunicou o fato à Fundação Nacional do Índio (Funai) e à Polícia Federal, e aguarda providências para a rápida liberação dos funcionários e prestadores de serviços sequestrados", destacou a empresa. A aldeia Curuatxé possui cerca de 50 habitantes.