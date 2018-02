Índios ameaçam cortar exportações de gás boliviano para o Brasil Índios guaranis ameaçaram nesta segunda-feira cortar as exportações de gás boliviano para o Brasil. Eles ameaçaram ocupar as reservas de petróleo e gás região de Chaco, controladas pela joint venture Transierra (composta pela brasileira Petrobras, a espanhola Repsol e a francesa Total). "Iremos ocupar hoje os campos de produção e paralisar todas as atividades e suspender as exportações para o Brasil", afirmou Wilson Changaray, líder da Assembléia do Povo Guarani, à rádio Fides. Segundo a Reuters, o gerente comercial da Transierra, Jorge Boland, disse que os suprimentos estavam normais. Os índios afirmam que a Transierra não cumpriu a promessa de investir US$ 9 milhões em projetos de desenvolvimento na área. A empresa, porém divulgou que pretende investir a quantia ao longo de 20 anos, e não apenas de uma só vez, como querem os guaranis. De acordo com a Reuters, a Transierra está tentando agendar um encontro com os índios para esta terça ou quarta-feira. Os índios da APG já haviam ocupado, há cerca de dez dias, uma estação de controle do gasoduto de Transierra. O Brasil importa cerca de 26 milhões de metros cúbicos de gás por dias da Bolívia, o que representa aproximadamente metade do que o País consome.