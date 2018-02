Índios suspendem bloqueio mas mineiros mantêm protesto na Bolívia Os índios e camponeses da região leste da Bolívia suspenderam na noite de quarta-feira noite o bloqueio de estradas e aceitaram dialogar com as autoridades as suas reivindicações, informaram nesta quinta fontes oficiais do governo. Porém, os mineiros da região oeste, que fecharam os acessos a três departamentos, mantêm sua pressão. Uma comissão de alto nível foi enviada pelo Executivo para tentar abrir negociações. A solução do conflito do Bloco Oriente, no departamento de Santa Cruz, foi obtida pelo próprio vice-presidente Álvaro García Linera, que viajou até San Julián, cerca de mil quilômetros a leste de La Paz, para negociar. Acompanhado de outras autoridades, García Linera convenceu os dirigentes indígenas e camponeses a liberar as estradas, disse o vice-ministro de Trabalho, Miguel Albarracín. O Bloco Oriente, formado por centrais indígenas e agrárias, reivindica que o Congresso Nacional aprove as reformas na Lei Agrária. O vice-presidente informou aos líderes da mobilização que a Câmara dos Deputados começou nesta quinta a debater o projeto. Já os filiados à Federação Nacional de Cooperativas Minerárias (Fencomin) decidiram manter o fechamento da estrada que une os departamentos de Oruro, Potosí e La Paz, na faixa andina. Eles reivindicam o respeito a suas concessões minerárias, ameaçadas por invasões de camponeses e indígenas, além de um plano de reativação do setor e o arquivamento de um projeto para criar um novo imposto. O presidente da Fencomin, Pascual Guarachi, anunciou que seu setor manterá o bloqueio até receber uma resposta favorável, segundo um boletim da estatal Agência Boliviana de Informação. O bloqueio interrompeu as viagens de ônibus e caminhões na região andina boliviana, o que afeta a maioria dos departamentos do país.