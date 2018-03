Indonésia não informou ao Brasil sobre embargo à carne O Ministério da Agricultura não foi informado até o início da noite desta sexta-feira sobre o embargo da Indonésia à importação de carnes, milho e farelo de soja fornecidos pelo Brasil. O secretário de Defesa Agropecuária, Maçao Tadan, disse que ficou sabendo da notícia pela imprensa. Segundo informações repassadas por frigoríficos aos jornalistas, a justificativa da Indonésia é que foi registrado um foco de febre aftosa no rebanho bovino do Pará. De acordo com um técnico da secretaria, é praticamente impossível a transmissão de febre aftosa por meio de farelo de soja e de grãos de milho. Só poderia haver o contágio se a secreção de um animal doente fosse transferida e contaminasse carregamentos de grãos, o que é praticamente impossível. O secretário não estimou o montante do comércio entre Brasil e Indonésia para estes três produtos. Se confirmado, com a Indonésia já somam três os países que suspenderam a compra de carnes do Brasil. Em relação à Rússia, o primeiro país a suspender as compras do produto brasileiro, Tadano afirmou que o secretário de produção e comercialização do ministério, Linneu Costa Lima, chefiará a missão que embarca neste sábado para Moscou. Em relação à Argentina, que também suspendeu as compras de carne do Brasil, Tadano disse que haverá uma definição até quarta-feira da próxima semana.