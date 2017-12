Indonésia suspende embargo ao farelo de soja brasileiro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou hoje que a Indonésia suspendeu o embargo que impedia a venda de farelo de soja do Brasil para aquele país asiático. Rodrigues, que participa na manhã de hoje da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (Cohefa), em Brasília, foi comunicado do fim do embargo pelo presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), Carlo Lovatelli, que participa do encontro. O embargo da Indonésia foi anunciado pela ministro na sexta-feira passada. A alegação do governo da Indonésia era de que o registro de um foco de febre aftosa no rebanho bovino no município de Careiro da Várzea, no Amazonas, poderia "carregar" o vírus da doença nos carregamentos de soja. O ministro reafirmou hoje em Brasília que não há razão técnica para um embargo desse tipo. "Não há fundamento técnico; essa é sim uma questão política", afirmou Rodrigues, falando em espanhol à platéia. De acordo com o ministro, o problema comercial na venda de farelo para a Indonésia mostra que a aftosa não é um problema só dos pecuaristas. "A aftosa é um problema da agricultura e da sociedade como um todo. A doença é um vergonha", disse ele.