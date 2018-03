Indonésia suspende importação de carne do Brasil A Indonésia também suspendeu a importação de carne bovina brasileira, de acordo com fontes de frigoríficos. Esta suspensão teria acontecido já há 2 dias. Segundo estas fontes, a Indonésia teria colocado um embargo também das importações de outras carnes e até nas compras de ração animal. A Indonésia é o terceiro país a declarar embargo às importações de carne brasileira seguindo o foco de aftosa encontrado no estado do Pará. Estes embargos têm acontecido mesmo com o Brasil reiterando o fato do estado do Pará não ser uma área livre de aftosa, e estar a milhares de quilômetros da zona de produção de animais para exportação. A Indonésia não é uma grande importadora de carnes do Brasil. Em 2003, ela importou US$ 34 mil de carne bovina in natura e US$ 54,16 mil de industrializada. Em 2004, até maio, o país importou US$ 350 mil de in natura e nenhum valor de industrializada.