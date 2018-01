Indonésia também suspende importações de aves dos EUA A Indonésia anunciou a suspensão das compras de carne de aves dos Estados Unidos depois que mais um foco de gripe avícola, foi descoberto no estado de Delaware. O Ministério de Agricultura indonésio vai publicar um decreto nos próximos dias proibindo as importações. A lista de países que baniram a carne de aves americana cresce a cada dia. Ontem o Brasil anunciou a suspensão das compras do produto, juntando-se à China, Rússia, Polônia, Japão, Malásia, Cingapura e Coréia do Sul. A Indonésia tem casos de influenza e já exterminou 5 milhões de aves para conter a doença.