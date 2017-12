Indústria acha que recessão chegou ao fim A recessão terminou e a economia retomará a trajetória de crescimento nos últimos meses do ano e no início de 2004, motivados pela retomada da demanda doméstica. É o que aponta a pesquisa Sondagem Industrial, feita com 1.247 empresas entre 24 de setembro e 14 deste mês, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O sentimento dos empresários retratado na sondagem mostra que nos últimos três meses houve melhoras na produção, no estoque, no faturamento, no emprego e na utilização da capacidade instalada das indústrias. ?Os indicadores pararam de piorar. A expectativa é de expansão para os últimos meses do ano e para os primeiros meses do próximo?, afirmou o coordenador da CNI, Flávio Castelo Branco. A sondagem mostrou uma melhora de 13,72% no sentimento do empresariado quanto ao ritmo de produção industrial. Apesar de o indicador ainda estar abaixo dos 50 pontos (o indicador varia de zero a 100 pontos e valores acima de 50 mostram evolução positiva, ou confiança), ele está mais próximo desse valor do que há três meses. Era de 43 pontos no trimestre fechado em julho e passou para 48,9 pontos neste mês. O economista manteve a expectativa de crescimento do PIB em 0,5% para este ano mas prevê um crescimento de 3,5% para 2004. Nota da Redação: as duas matérias anteriores sobre a sondagem da CNI foram excluídas por conter erros.