Indústria aprova estímulo à produção em São Paulo O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton de Mello, disse que a medida anunciada hoje pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que amplia em 18 dias o prazo para o recolhimento de ICMS para máquinas e equipamentos, vai aumentar o fluxo de caixa dos empresários. Dessa forma, explicou, diminui a necessidade de o fabricante ter de recorrer aos bancos em busca de capital de giro a um custo bastante alto. Logo após o anúncio do Programa São Paulo Competitivo, apelidado de Primavera Tributária, o empresário afirmou que ainda espera do governo estadual uma medida para alterar a sistemática de cobrança do ICMS, que é creditado em 48 meses para o adquirente de máquinas pela Receita estadual, anulando eventuais vantagens fiscais. Setor de brinquedos Para os setores de brinquedos e instrumentos musicais, o grande benefício da redução de ICMS de 18% para 12% , anunciada hoje, é reduzir a informalidade das empresas e gerar, já no primeiro ano de implementação, três mil novos empregos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos (Abrinq) e da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Musicais (Abimúsica), Synésio Baptista da Costa, disse que o programa estadual também vai permitir a modernização dos dois setores, elevando as exportações. Atacadistas de couro A redução da carga tributária de 18% para 12% aos atacadistas de couro nas saídas internas para fabricantes de calçados e artefatos de couro devem estimular as exportações de produto acabado para os Estados Unidos, maior mercado consumidor mundial. Na avaliação de Ernani Silva, do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, região com 166 fábricas de calçados infantis, a medida vai baratear o preço da matéria-prima para a indústria, permitindo que os fabricantes produzam mais calçados de couro. A projeção do Sindicato é que as vendas externas cresçam dos atuais 13% da produção local para 18% já no ano que vem. Medicamentos O presidente da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sergio Mena Barreto, acredita que a redução de 18% para 12% no ICMS de fabricantes e atacadistas de medicamentos vai manter mais indústrias no Estado. Segundo ele, tem sido grande o número de fabricantes de equipamentos que deixam São Paulo atraídos por incentivos fiscais em Goiás e no Distrito Federal. A lista dos medicamentos a serem beneficiados com a redução do ICMS ainda não foi elaborada pelo governo do Estado. Mas na estimativa de Mena Barreto, cerca de 2,5 mil medicamentos devem ser beneficiados, seguindo a lista adotada pelo Ministério da Saúde, na gestão José Serra, que já havia eliminado o PIS/Cofins para medicamentos.