Indústria argentina cresce pela primeira vez em 27 meses A produção industrial na Argentina cresceu 2% em novembro, em comparação com igual mês de 2001, de acordo com dado preliminar divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (Indec). Esta é a primeira vez em 27 meses que ocorre um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação com outubro, a produção industrial cresceu 3% em novembro. No ano, o setor industrial acumula uma queda de 12,2%. Segundo o ministro da Economia, Roberto Lavagna, este índice confirma que "um quarto trimestre com PIB positivo". Semanas atrás, o presidente Eduardo Duhalde afirmou que se o PIB fosse positivo nos últimos três meses deste ano, isso consistiria no terceiro trimestre com crescimento, o que - tecnicamente - indicaria o fim da recessão que assola a Argentina há quatro anos e meio. No entanto, os analistas não estão tão exultantes como o governo Duhalde. Eles afirmam que o mês de novembro de 2001 foi um dos piores da história, com uma queda de 12,2% em relação ao mesmo mês do ano 2000. Em comparação com novembro de 1997, último ano sem recessão da Argentina, a queda de novembro de 2001 equivalia a 20%. Nos Estados Unidos existe maior otimismo em relação à Argentina do que no próprio país. Hoje, o economista-chefe do banco de investimentos JP Morgan, John Lipsky, declarou que a Argentina saiu da recessão antes do que se calculava. "Esperamos que o país cresça 2,2% em 2003", disse. Aumento de salário Na sexta-feira, quando se completará um ano da queda do governo do ex-presidente Fernando de la Rúa - que teve que renunciar no meio do caos social e financeiro -, o presidente Duhalde pretende anunciar um aumento salarial de 30 pesos (US$ 8,57) para os trabalhadores. O aumento foi negociado pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), as associações empresariais e o governo. Duhalde também pretende informar sobre dados preliminares do índice de desemprego. Segundo o governo, teria ocorrido uma queda significativa. Desta forma, a proporção de pessoas desempregadas dentro da população economicamente ativa da Argentina teria passado de 21,5% (o maior da história do país) para 19%. Os analistas mostram-se céticos em relação a estes dados, e afirmam que a eventual queda teria sido causada pela distribuição de subsídios para desempregados, conhecida como "Planes Trabajar" (Planos Trabalhar).