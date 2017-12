Indústria argentina pede proteção a Kirchner A União Industrial Argentina (UIA) pediu ao governo do presidente Néstor Kirchner que "tome conta da indústria nacional". O pedido foi feito pelo presidente da UIA, Alberto Álvarez Gaiani, que daqui a um mês deixará o cargo para o novo presidente, Héctor Méndez. A declaração de Gaiani reflete o clima da onda protecionista que tomou conta de diversos setores do empresariado argentino. O protecionismo argentino tem como alvo os produtos Made in China e Made in Brazil. Nas últimas semanas, houve mais pedidos empresariais para colocar novas restrições para a entrada de televisores brasileiros, além de máquinas de lavar roupa. Além disso, também estão surgindo pressões de fabricantes de toalhas de banho, que alegam que o produto brasileiro entra no mercado argentino com preço significativamente inferior ao mercado de origem. Segundo Gaiani, se a Argentina não conseguir fechar um acordo com o Brasil para a implementação de um sistema de mecanismos que evitem as "assimetrias" comerciais "será impossível que o Mercosul continue funcionando". O mecanismo "estrela" do sistema exigido pelo governo Kirchner são as salvaguardas. Gaiani disse que tem esperanças de que os dois governos poderão encontrar os instrumentos para resolver as divergências comerciais. O sucessor de Gaiani, Héctor Méndez, foi escolhido por ser o único candidato de consenso capaz de reunificar a divida UIA.