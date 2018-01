Indústria argentina volta a vender com festas A indústria argentina voltará a freqüentar as festas de fim de ano no país. Com a desvalorização do peso, os argentinos substituirão os já tradicionais importados, como os turrões espanhóis, os perus brasileiros, os champanhes franceses, os damascos e figos secos da Turquia, dentre outros que faziam parte da preferência da classe média e alta do país. Este ano, 70% dos produtos importados desaparecerão das prateleiras dos supermercados e delicatessens. Alimentos, bebidas, fogos de artificio e brinquedos nacionais ganharão estes espaços e esquentarão a economia argentina. Os representantes dos supermercados garantem que 90% dos produtos estrangeiros que no Natal passado estavam disponíveis, este ano não estarão mais. O "compre argentino" nasceu naturalmente, sem a necessidade de um programa do governo para proteger a sua indústria, como ameaçou implementá-lo em várias ocasiões a falida gestão de Fernando de la Rúa. A desvalorização do peso, em janeiro deste ano, provocou uma queda nas importações de alimentos de US$ 950 milhões de dólares, entre janeiro e outubro de 2001, para US$ 310 milhões no mesmo período de 2002. Dentre os produtores que serão mais beneficiados serão os de nozes, que produzem de 6 a 7 mil toneladas do produto por ano, suficiente para cobrir 80% do mercado local. Porém, as importadas nozes chilenas ganharam o gosto da população que nos últimos anos deixou o produto argentino de lado. As ameixas e figos negros secos da Argentina deverão tomar o lugar dos caros damascos e figos brancos turcos. O peru brasileiro, que nesta época já estava em exposição nas geladeiras dos supermercados maiores, ainda não apareceu. Também a carne de porco do Brasil que tinha importações de 44 mil toneladas anuais, até agora chegou a apenas 10 mil toneladas, segundo informações do presidente da Associação de Produtores de Porcos, Juan Ucelli. As vendas de carne suína argentina também serão beneficiadas porque é mais barata que a de vaca.