Indústria atrai mais capital estrangeiro em 2009 Apesar do forte impacto negativo da crise global na indústria brasileira, a participação dos investimentos estrangeiros diretos (IED) no setor industrial aumentou significativamente este ano. Dados do Banco Central mostram que, de janeiro a novembro de 2009, o IED para a indústria representou 44,3% do total de US$ 25,1 bilhões de ingressos brutos de investimento externo. Em igual período do ano passado, o investimento na indústria representou 33,6% dos ingressos totais no Brasil.