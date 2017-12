Indústria automobilística global deve se recuperar em 2004 A indústria global de veículos deve apresentar recuperação gradual dos lucros, alimentada pela demanda a partir da Ásia, segundo pesquisa anual da KPMG junto a executivos do setor automotivo. Mais da metade dos executivos acreditam que os lucros vão melhorar nos próximos anos, mas eles não prevêem um retorno aos níveis de lucratividade de quatro anos atrás até 2006. A Ásia ? segundo informações da agência Dow Jones - representa a maior oportunidade para o setor de veículos, com 90% dos mais de cem executivos entrevistados de montadoras e fornecedores prevendo crescimento para a região. A parcela é bem superior aos 66% que projetavam crescimento na Ásia há um ano. No entanto, a Ásia é também fonte de uma ameaça, especialmente para as montadoras norte-americanas, segundo a pesquisa. Cerca de 80% dos executivos ouvidos esperam que as montadoras asiáticas ampliem sua participação no mercado global às custas das fabricantes de veículos dos EUA que são estruturalmente menos ágeis. A pressão para cortar cursos e aumentar a lucratividade deve acelerar o ritmo das aquisições na indústria automobilística, de acordo com a KPMG. A Ásia é vista como um centro da atividade, com 73% dos entrevistados esperando a consolidação das companhias de veículos da região.