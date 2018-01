Indústria automotiva argentina teve o pior ano de sua história Para um argentino com poupança em pesos, comprar um carro novo hoje é 130% mais caro do que em dezembro do ano passado. Os salários caíram quase pela metade, não há crédito e os poucos financiamentos concedidos pelas próprias concessionárias são caros. Tudo contribui para um panorama compartilhado por todos os fabricantes de automóveis: este foi o pior ano na história da indústria local. E 2002 deve encerrar com um número de vendas espantoso: menos de 85 mil unidades, segundo informações do site do jornal argentino La Nación. O mais próximo deste patamar foi atingido em 1962, quando foram vendidos 92.829 automóveis das fabricantes às concessionárias. Em 1990, outra época de crise, foi ainda melhor do que a de hoje, com 95.960 unidades vendidas pela metade do número de montadoras existentes atualmente no país. "Toda a indústria está vendendo um quinto do que vendia há 10 anos. Sem dúvida, é um dos piores anos", disse Javier Vernengo, da Fiat. Os problemas começaram meses depois do início da recessão, em 1999, com uma queda de quase 20% nas vendas. A partir daí, as coisas só pioraram. A desvalorização do peso e o default da dívida potencializaram a crise do mercado. Resultado: os preços caíram 30%, em dólares, e aumentaram 130%, em pesos. Diante desta situação, as vendas este ano devem registrar recuo de 52%, apesar de muitas fábricas estarem fazendo ofertas a preços abaixo do custo. Este contexto favoreceu um antigo concorrente do 0 km: o carro usado, cujo preço subiu 60% com a desvalorização, bem menos do que os veículos novos. Agora, as vendas de automóveis usados são 10 vezes maiores que os 0 km. Segundo cálculos da associação das montadoras Adefa, este mês serão vendidos 5.500 carros novos. Entre os usados, a realidade não é tão dramática: as vendas alcançarão mais de 50 mil unidades em dezembro e, no ano, somarão 630 mil unidades. Os representantes da Adefa estão convencidos de que dificilmente viverão anos piores do que o atual. Por uma única razão: o nível de vendas é tão insignificante que sempre haverá na Argentina 5.000 compradores. Eles disseram que não se pode ir abaixo deste piso porque já é ínfimo. O país tem sete milhões de carros nas ruas, uma quantidade pequena na opinião dos empresários, que sentem que a frota não se renova. "De onde sairão os usados no futuro se continua-se vendendo tão poucos carros novos?". Esta é a principal indagação dos donos de concessionárias. E a resposta, sem crédito e com os salários em baixa, é incerta.