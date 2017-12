Indústria brasileira de cosméticos quer conquistar os árabes Para atrair investidores do Oriente Médio durante a Semana Brasil que se inicia amanhã na capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) vai apostar nas fragrâncias das matas brasileiras. Segundo o presidente da organização, Manuel Teixeira Simões, nos seis primeiros meses deste ano as exportações desse tipo de produto para o mundo árabe atingiram US$ 789 mil, o dobro do primeiro semestre do ano passado. Serão apresentados perfumes, tinturas para cabelo, escova e pentes, cosméticos para o corpo, além de produtos da área de cutelaria, como alicates de unha, segundo informa a Agência Brasil. A Natura, com a linha Ekos, e a Niasi, com a Eco Brasil, apresentam produtos como shampoo, condicio nador, colônia, entre outros, a base de extratos de frutas como maracujá e pitanga. Empresários da Boticário, Anatha, Boni Plus, Mundial, Casa Gramado, Perfumaria Mauá, Condor e Scala também se farão presentes nos Emirados Árabes. As exportações de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos para os países do Oriente Médio foram iniciadas em 2001, em caráter experimental, como resultado do grande interesse pelo Pavilhão Brasileiro na Feria Comosprof de Bolonha, em abril d o mesmo ano. De acordo com a Abihpec, em 2001 as vendas externas do setor somaram US$ 454 mil, passando para US$ 586 mil no ano seguinte. Os principais destinos foram Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia, e Síria e Líbia. Na Feira Cosmoprof de São Paulo, realizada em setembro deste ano, o Pavilhão Abihpec com 63 empresas recebeu a visita de 245 compradores de 36 países. O presidente da Abihpec acredita na boa aceitação dos produtos brasileiros para que os negócios com Oriente médio sejam ampliados. Ele afirma que a indústria da beleza não encontra restrições religiosas na região. "Não há problemas como nos casos de vestuário e alimentação. Há um interesse grande de países árabes por produtos brasileiros. Não temos problemas políticos. Existe uma empatia grande que pode ser aproveitada", completou. Simões destaca ainda que o mercado brasileiro está de olho na mulher ár abe de renda elevada e consumidora de produtos de beleza de qualidade.