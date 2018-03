Indústria chinesa mantém crescimento em novembro

Já a pesquisa da Federação Chinesa de Logística & Compra (CFLP, na sigla em inglês) apontou que o PMI oficial da China ficou inalterado em 55,2 em novembro comparado com outubro, marcando o nono mês consecutivo no qual o indicador ficou acima de 50. As duas pesquisas mostram que as encomendas continuaram a crescer em novembro e que o emprego melhorou. No entanto, os preços das matérias-primas subiram rapidamente, o que pode contribuir para as pressões inflacionárias. "A melhora sustentada do PMI do HSBC sinaliza que a recuperação da China se consolidou", disse Qu Hongbin, economista-chefe do HSBC para o país.

O PMI do HSBC, que é compilado pela empresa de pesquisa britânica Markit Group Ltd., é divulgado no primeiro dia útil de cada mês e refere-se aos dados do mês anterior. Para o analista da CFLP, Zhang Liqun, o indicador da federação mostra que "a tendência futura de recuperação econômica pode ter se consolidado". Ele considerou "uma mudança positiva" a melhora contínua na produção. As informações são da Dow Jones.