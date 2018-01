Indústria comemora desempenho das exportações O desempenho das exportações brasileiras em 2002 é um dos destaques do boletim "Comércio Exterior em Perspectiva", produzido e divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). "A trajetória de recuperação das exportações no segundo semestre do ano é o destaque no desempenho da balança comercial em 2002", diz o documento, que também traz balanços sobre as negociações em torno do Mercosul e sobre o primeiro ano da rodada de negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC), lançada em Doha, no Catar. O boletim diz que, em novembro, o real se valorizou frente ao dólar, mas isso não comprometeu o bom desempenho das exportações. Em novembro, a balança comercial fechou com um superávit de US$ 1,26 bilhão, um resultado inferior ao verificado nos dois meses anteriores, "que foram marcadamente elevados". No acumulado dos 11 meses, as exportações foram de US$ 55,11 bilhões, 2,3% a cima do exportado no mesmo período de 2001, enquanto as importações foram de US$ 43,79 bilhões, 15,9% abaixo do verificado no mesmo período do ano passado. O documento estima que o desempenho das exportações brasileiras em 2003 continuará sendo positivo. "Ainda que no acumulado do ano a queda das importações mantenha-se como o elemento preponderante na recuperação da balança comercial, o desempenho das exportações no segundo semestre parece sugerir superávits comerciais crescentemente calcados no aumento das vendas externas", diz o documento das indústria. Mercosul Também é ressaltado no texto a "relativa estabilização da economia argentina". "As exportações do Brasil para seu principal parceiro do Mercosul já vêm mostrando alguma recuperação, ainda que bastante incipiente", afirma. O documento diz que a crise econômica nos países do Mercosul impediu a reunião de cúpula de obter resultados significativos. O texto ressalta que há condições para que o aperfeiçoamento do bloco avance nos próximos anos, assim que a crise econômica dos países seja superada. É destacado que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já manifestou a intenção de priorizar as negociações e o desenvolvimento do bloco, posição que, "muito possivelmente", também deverá ser adotada pelo futuro novo governo da Argentina. "Com isto, fica estabelecido um horizonte mais estável para o desenvolvimento de políticas de integração no médio prazo", diz o texto. Para a CNI, a consolidação de um acordo de livre comércio entre a Comunidade Andina e o Mercosul deverá ser concluída até 31 de dezembro de 2003. "Mais indicativa ainda é a prorrogação da vigência até 31 de dezembro de 2003 dos acordos bilaterais mantidos pelos países dos dois blocos", afirma o texto, ressaltando que tal dispositivo atendeu aos interesses brasileiros de definir um horizonte de negociação. Normas Outro ponto que chama a atenção no texto é o de que houve avanço na inclusão de normas do Mercosul ao ordenamento jurídico dos países-membros, embora esse nível de normas internalizadas seja ainda baixo, de apenas 38%. Sobre a Tarifa Externa Comum (TEC) do bloco, o boletim destaca a prorrogação até 30 de junho de 2003, "em caráter excepcional e transitório", do perdão concedido à Argentina para aplicação de exceções unilaterais à TEC para bens de capital, informática e telecomunicações para importações de fora da região. "Hoje, esta prorrogação pode ser vista como um esforço de trabalhar a questão da competitividade da indústria argentina", afirma. O documento recomenda que o modelo de integração do bloco deve ser repensado, compondo as preparações para avanços futuros. "Um dos mais importantes desafios atuais do Mercosul é a diferença existente entre o Mercosul fictício dos acordos assinados e o Mercosul real dos operadores econômicos", diz. OMC A análise feita pela CNI é de que um ano após o lançamento pela OMC, a rodada de Doha parece ter afastado os riscos de um cenário de crise de multilateralismo, "como sugeriria o fracasso da reunião em Seattle (EUA)". Além disso, é reconhecido que algumas das datas-limite estabelecidas no cronograma de Doha não serão cumpridas. "As metas estabelecidas para a agenda de implementação, com relatórios a serem apresentados em dezembro de 2002, dificilmente serão atingidas no prazo previsto. Porém, o mais grave, neste caso, é que não há sequer convergência sobre os objetivos das negociações nesta área", afirma. A atuação brasileira nas negociações é avaliada como ativa, com apresentação de propostas concretas em diversas áreas, como serviços, subsídios e antidumping. "Este ativismo do Brasil em Genebra tende a tornar-se ainda mais relevante como parte da estratégia de negociações do País, na medida em que a evolução das negociações preferenciais na Alca e com a União Européia parece cada vez mais condicionada à trajetória das negociações multilaterais", afirma o documento da CNI.