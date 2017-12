Indústria comemora fim de sobretaxa dos EUA ao aço A Confederação Nacional da Indústria (CNI) qualificou como "uma vitória do Brasil, uma vitória do livre comércio" a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sobretaxa das importações de aço, anunciada hoje pelo presidente George W. Bush. "Esperamos que isso represente um concreto avanço no redesenho da ordem comercial mundial", diz um comunicado da entidade. Segundo a CNI, a suspensão das tarifas permitirá a fixação de "tarifas mais justas e equilibradas para os fluxos de comércio com outros países". O grupo Gerdau, maior fabricante de fios longos de aço do País, divulgou comunicado dizendo que a decisão do governo norte-americano ?praticamente não afeta? a empresa. O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) não comentou a suspensão, alegando que espera para esta sexta-feira maiores detalhes sobre a medida.