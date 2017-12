Fracassada, abandonada,mas ainda contestada Não chega a ser encorajadora a alta de 3,6% do indicador de intenção de investimentos na indústria no terceiro trimestre deste ano, segundo sondagem há pouco divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador ficou em 86,0 pontos, e 33% das indústrias pesquisadas pretendem reduzir investimentos, enquanto 19% planejam aumentá-los nos próximos 12 meses, resultado ligeiramente melhor do que o do segundo trimestre, quando essas porcentagens foram, respectivamente, de 35% e de 18%.