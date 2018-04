Indústria cresce 2,4% no Japão

A produção industrial do Japão cresceu 2,4% em junho, o quarto mês seguido de alta, graças a sustentação das exportações provocada pela recuperação gradual da demanda global . A expansão em junho foi inferior ao avanço de 5,7% em maio e ficou dentro da média esperada por economistas. Os analistas acreditam que as empresas estão próximas de finalizar a recomposição dos estoques, após cortes expressivos durante a crise financeira global. A expectativa do mercado é de um crescimento de 1,6% na produção industrial japonesa em julho e uma alta de 3,3% em agosto.