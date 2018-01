Indústria cresce 6,6% no primeiro quadrimestre De acordo com pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expansão da indústria ficou acumulada em 6,6%, entre janeiro e abril de 2000, na comparação com mesmo período do ano passado. A pesquisa também identificou aumento de 2,9% em abril, em relação a março desse ano. Na comparação com abril de 1999, o aumento foi de 3,3%. Entre março e abril, os setores que mais se destacaram foram o setor mecânico (4,3%), material elétrico e de comunicação (6,6%), material de transporte (7,4%), mobiliário (18,2%) e farmacéutico (5,8%).