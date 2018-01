Indústria cresce em SP O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista cresceu, em março, 2,7% na comparação com fevereiro, segundo a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Na comparação com março de 99, a elevação foi de 11,9%. Os números estão comprovando, assim como outros indicadores, que a economia brasileira vem se recuperando. Os setores de maior destaque foram os de material de transporte (2,6%), mobiliário (3,2%), química (1,6%) e têxtil (2,5%). As vendas reais, em março, tiveram elevação de 1,4% em relação a fevereiro e de 5,7% sobre março do ano passado.