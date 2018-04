Indústria critica dependência do Brasil do trigo argentino A indústria moageira pediu a liberação da Tarifa Externa Comum (TEC) de 11,5% que incide sobre o trigo comprado de outros países de fora do Mercosul, mas a medida foi descartada pelo governo nesta quinta-feira. O Sindicato da Indústria do Trigo do Estado de São Paulo prevê um aumento de 10% a 15% no preço da farinha de trigo por causa do reajuste de 15% no preço do trigo argentino. O presidente do sindicato, Ricardo Ferraz, atribuiu a alta de preço ao fato de a Argentina ser hoje o principal fornecedor do Brasil, respondendo por 96% das importações. Os moinhos, porém, insistem na liberação de novas fontes de abastecimento de trigo. Para as importações de trigo, o Brasil tem acordo fitossanitário somente com os países do Mercosul, Estados Unidos e Canadá. O sindicato da indústria paulista quer a liberação das importações de trigo de Alemanha, França, Ucrânia e Casaquistão. "É um absurdo que possamos importar massas e biscoitos da Itália e da Bélgica e não o trigo de países europeus", diz Ferraz. Segundo ele, o setor enviou nesta sexta-feira uma carta ao ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, solicitando a liberação. "Precisamos, com urgência, diminuir a dependência quase exclusiva do trigo argentino", reforça. O presidente da Associação Brasileira de Trigo (Abitrigo), Roland Guth, disse nesta sexta-feira que cada moinho tem sua política de preços, sem interferência do sindicato. No entanto, disse, o período é de entressafra para o trigo, e os preços da farinha acompanham as variações da matéria-prima.