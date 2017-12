Indústria da China cresce menos: 14,8% A produção industrial da China cresceu a um ritmo mais lento pela primeira vez em dez meses, mas setores afetados por medidas de contenção do governo continuaram exibindo solidez. O crescimento da produção foi de 14,8% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Novembro foi o mês em que a China elevou a taxa de juros pela primeira vez em nove anos. O crescimento da produção foi inferior à expansão de 15,2% prevista por economistas e ficou abaixo do crescimento de 15,7% registrado em outubro. Nos onze meses do ano, a produção industrial cresceu 16,8% na comparação a igual período de 2003. O ritmo de novembro foi o mais fraco desde a expansão de 7,2% de janeiro. Entre os setores que receberam medidas restritivas, a produção de aço cresceu 23,5% em novembro, 2 pontos percentuais acima do ritmo outubro. A produção para exportações aumentou 32,4%, apenas 1,4 ponto percentual abaixo do crescimento de outubro.