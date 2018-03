Indústria da China registrou expansão em setembro

Foi o sétimo mês consecutivo em que o PMI permaneceu acima de 50, o limite entre a expansão e a contração. Seis dos 11 componentes, incluindo novas encomendas, novos pedidos de exportação, produção e emprego aumentaram; e cinco diminuíram no mês passado em comparação com agosto.

"(O PMI de setembro) mostra que a economia da China continua a se recuperar, e com o acompanhamento da recuperação nos empregos e o crescimento relativamente rápido da renda, a retomada pode ser sustentável", disse o analista da CFLP, Zhang Liqun, num comunicado da Federação.

Combinado ao sólido resultado de setembro de outro índice muito observado, o HSBC PMI, divulgado ontem, o avanço da atividade industrial informado nesta quinta-feira pode ajudar a sustentar o crescimento econômico da China no terceiro trimestre, embora a discussão de quando e como desativar os estímulos do governo possa se intensificar nos próximos meses. O HSBC PMI caiu ligeiramente para 55 em setembro, de 55,1 em agosto, mas o mês passado foi o sexto consecutivo no qual o indicador ficou acima de 50. As informações são da Dow Jones.