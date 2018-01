Indústria dá sinais de recuperação As exportações e o aquecimento da demanda interna elevaram a atividade da indústria, que bateu recorde de utilização da capacidade instalada em outubro. O nível de utilização atingiu 82,6% no mês e foi o maior dos últimos dez anos, desde o início da pesquisa de indicadores da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em janeiro de 1992. As vendas reais embora não tenham batido recorde, também cresceram em todas as bases de comparação: 11,53% em relação a outubro do ano passado; 7,92% ante setembro e 3,03% no índice dessazonalizado, ou seja, sem as características específicas do período pesquisado. Sinal O coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, disse que a utilização sem precedentes da capacidade é um sinal de recuperação de demanda doméstica e aumento das exportações, mas também resultado de um período de estagnação de investimentos no setor. Ele disse que, desde a crise energética no segundo trimestre do ano passado, as indústrias não fizeram investimentos significativos em aumento da capacidade e, em outubro, com a demanda por reposição de estoques, o nível de utilização cresceu naturalmente. O economista destacou que o aumento do nível de atividade em outubro traz outro importante sinal, que é o da potencial retomada de investimentos do setor. "Se o nível de uso da capacidade está alto, é um sinal de que há espaço para investimentos, mas é preciso um ambiente propício para isso no País", avalia. Também no indicador dessazonalizado, que evita distorções, o uso da capacidade industrial foi histórico, segundo a pesquisa: 81,8% no mês. Futuro O ritmo da atividade industrial nos próximos meses dependerá basicamente do comportamento dos juros e da inflação, avalia Castelo Branco. O argumento é de que esses dois fatores serão cruciais para a continuidade do processo de aquecimento da demanda captado pela pesquisa de outubro. Para o economista, de qualquer maneira é inevitável que ocorra um arrefecimento do crescimento nos próximos meses. Ele lembrou que os dados de outubro não sofreram os possíveis impactos do aumento de quatro pontos porcentuais nas taxas de juros nos últimos dois meses. "Não temos idéia sobre o impacto desse aumento na demanda, inclusive no varejo", disse. Além disso, ele avalia que "não há muito espaço para crescimento da demanda interna porque a inflação já está reduzindo o poder de compra dos consumidores". Para Castelo Branco, as exportações deverão se manter pelo menos até o fim deste ano como o fator preponderante para expansão do faturamento e manutenção de utilização da capacidade industrial. Dólar ajuda no faturamento No que diz respeito ao faturamento do setor, Castelo Branco disse que o "desempenho favorável" das vendas reais está "muito associado" ao crescimento das exportações e à mudança de preços relativos, em conseqüência da alta do dólar. Ele disse que os aumentos de preços, que beneficiaram especialmente segmentos exportadores, como combustíveis, indústria química e processamento de commodities agrícolas, são "a principal razão" para o crescimento do faturamento no mês. Segundo o economista, os dados das vendas, especialmente na comparação com o ano passado, foram influenciados por bases de comparação deprimidas, mas o crescimento dessazonalizado de 3,03% foi o quinto consecutivo e confirma um processo de recuperação. Ele citou também como fatores importantes para o aumento do faturamento a campanha eleitoral - que beneficiou segmentos como o de combustíveis, por causa do aumento de consumo - e os desembolsos de parcelas do expurgo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Outro fator citado foi a reposição de estoques de alguns setores, como o metalúrgico. Trabalho Apesar da melhoria nos indicadores de vendas e nível de atividade, o mercado de trabalho industrial cresceu muito pouco em outubro. O pessoal empregado no setor cresceu 1,02% ante igual mês do ano passado, 0,16% na comparação com setembro e 0,29% no índice dessazonalizado, porcentuais que foram interpretados por Castelo Branco como sinal de estagnação.