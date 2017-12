Indústria dá sinal de acomodação, diz CNI Os resultados da indústria em fevereiro revelam um cenário de acomodação, informa documento divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na comparação com janeiro, houve uma queda de 0,94% nas vendas, mas no acumulado do ano a alta chega a 5,93%. No conceito de vendas reais, a queda chega 4,51% por causa no número menor de dias úteis. O emprego na indústria apresentou um aumento de 0,57% em fevereiro sobre janeiro, mas as horas trabalhadas recuaram 0,27%. Os salários registraram queda de 0,27% na comparação fevereiro sobre janeiro, mas apresentaram alta de 7,24% em relação à massa salarial paga em fevereiro de 2003. Na avaliação sobre utilização da capacidade instalada, houve manutenção em 80,4%.