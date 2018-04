Indústria da zona do euro volta a crescer, após 1 ano

Pela primeira vez em um ano, a produção industrial da zona euro - o grupo de 16 países da União Europeia que adotam a moeda única - voltou a crescer, de acordo com dados divulgados ontem, em Bruxelas, pelo Escritório Estatístico das Comunidades Europeias (Eurostat). Em maio, a produção aumentou 0,5% na região, comparada a abril. Os dados indicam a recuperação da atividade na Alemanha - dona do maior parque industrial do bloco - e na França. Na Itália, os indicadores mostraram estabilidade. No Reino Unido e na Espanha, no entanto, houve queda. Os dados de maio também foram positivos para o conjunto de 27 países da União Europeia, que registraram aumento, mesmo que tímido, de 0,1% da produção industrial. Os índices revertem a tendência de queda que era apurada há um ano. Em abril, a atividade havia recuado 1,4% na zona euro e 0,8% na União Europeia. Na zona euro, a produção de bens de capital cresceu 1,2%, enquanto a elevação do segmento de bens não-duráveis foi de 0,8%. Embora o maior aumento tenha sido verificado na Lituânia, a Alemanha e a França foram os destaques do levantamento do Eurostat. As duas maiores economias da UE registraram incremento de 3,7% e de 2,6% no mês. Do rol de cinco maiores, a Itália se manteve estagnada, e o Reino Unido e a Espanha ainda sofreram recuo da produção: -0,4% e -2,9%, respectivamente. Apesar da boa notícia, os dados decepcionaram parcialmente os mercados europeus. Indagados pela agência Dow Jones Newswires, analistas esperavam um aumento de 1,4% da atividade industrial, o que não se verificou. NO ANO Além disso, a variação dos últimos 12 meses continua francamente negativa na zona euro e na UE. No apanhado do ano, a queda é brutal: 17%. Das economias que tiveram seus dados divulgados em Bruxelas, as maiores tiveram desempenhos negativos. Alemanha, com -17,9%; França, com -13,8%; Reino Unido, com -12,1%; Itália, com -19,8%; e Espanha, com -20,5%. Com esse desempenho, puxaram a indústria europeia para a recessão.