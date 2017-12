Indústria de alimentação prevê crescimento de 5% em 2005 O presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), Edmundo Klotz, diz que as perspectivas do setor para 2005 são muito boas. A entidade prevê um crescimento no volume físico de produção, de 4,5% a 5%, além de uma expansão de vendas reais (deflacionadas pelo índice Fipe para alimentos e bebidas) de 3,5% a 4%. O crescimento das exportações deve chegar a 25%, em valor, e 10%, em tonelada. "O que preocupa a indústria para 2005 é o comportamento do preço do petróleo, das taxas de juros, do câmbio e os gargalos logísticos para as exportações", comenta Klotz, sem especificar qual taxa de câmbio seria saudável para o setor. "Também nos preocupa o crescimento das marcas próprias do varejo, que podem impingir uma competição desleal ao setor." Klotz acrescenta também que as perspectivas do setor em relação a investimentos são bastante positivas. Segundo ele, depois de uma fase em que as indústrias optavam por adquirir concorrentes para conseguir crescer, a tendência é que, a partir de 2005, comece de fato uma fase de aportes em capacidade produtiva, seja para ampliação de fábricas ou abertura de novas unidades produtivas. "Pela minha percepção pessoal, se a economia continuar deste jeito, a indústria da alimentação deve investir de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões", afirma Klotz. "Esses volumes de investimentos estão meio que represados pelas incertezas que os empresários tinham em relação aos rumos que a economia do País iria tomar."