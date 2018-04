Indústria de brindes está pessimista Um setor que costuma faturar alto em ano de eleições é a indústria de brindes. Camisetas, bonés, porta-títulos: os candidatos lançam mão de toda espécie de agrados para atrair os eleitores. Mas, para alguns empresários do setor, neste ano as verbas das campanhas estão menores - e, conseqüentemente, o lucro e as contratações das empresas devem seguir pelo mesmo caminho. Na Silk Lyra, empresa de brindes que existe há dois anos e meio, a procura por orçamento tem sido grande, mas contrato fechado mesmo ainda não existe nenhum. "Alguns comitês fazem orçamento de até 500 mil peças", diz o dono da empresa, Cícero Corrêa. "Mas ninguém fechou nada ainda", lamenta. Situação semelhante enfrenta a Êxito Brindes, empresa que está no mercado há oito anos e produz diversos modelos de brindes, como chaveiros de couro. "Neste ano, talvez por causa da verba menor, os candidatos estão preferindo produtos mais baratos e deixando de lado aqueles mais sofisticados, como os que fabricamos", diz um dos donos da empresa, Paulo Roberto de Oliveira. "Por isso, as eleições não estão tendo efeito direto nas nossas vendas e não estamos contratando pessoal". A Big Star é uma das poucas empresas que está apostando alto nas eleições. A expectativa é tão boa que o número de itens diferentes oferecidos pela empresa passa de uma dezena e vão desde as convencionais camisetas até bolinhas anti-estresse. Segundo o vendedor Luiz Carlos Lima, alguns contratos já estão fechados e muitos outros estão em andamento. Para dar conta do aumento de serviço, a empresa precisou contratar mais funcionários. "Cerca de 15% da nossa mão-de-obra nos três meses que antecedem as eleições é formada por temporários", diz Lima. "A maioria são pessoas desempregadas ou têm o costume de sobreviver de trabalho temporário". Para ele, o pessimismo das empresas não tem justificativa. "Os candidatos não estão econômicos, eles estão apenas no início do corpo-a-corpo", acredita.