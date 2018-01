Indústria de brinquedos argentina mostra recuperação A indústria de brinquedos da Argentina está recuperando sua capacidade de produção e calcula que este ano, 65% dos brinquedos vendidos no país serão da indústria local. Durante os 10 anos da conversibilidade, os brinquedos asiáticos, principalmente os de origem da China e Taiwan, invadiram a Argentina e ficaram com 85% do mercado. Sem poder de fogo para competir, 175 fábricas nacionais fecharam suas portas nos 10 anos do peso equiparado ao dólar. Porém, com a moeda norte-americana a 3,18 pesos, os importados perderam espaço, a competividade voltou e nos últimos seis meses foram reabertas 25 fábricas e outras 20 deverão reabrir suas portas até o final de 2003, conforme dados da Câmara de Brinquedos. Os fabricantes de brinquedos da Argentina não querem somente recuperar o mercado local, substituindo as importações, mas também conquistar outros mercados para aproveitar os efeitos da desvalorização do peso. O objetivo já está quase sendo atingido porque em 2002, as importações de brinquedos cairam 75%. O vice-presidente da Câmara de Brinquedos, Raúl Ruibal, afirma que a previsão é de uma venda externa inicial de cerca de US$ 10 milhões de dólares, em 2003. A empresa Mar-Plast investiu US$ 25 mil dólares e já está enviando seus brinquedos ao Uruguai, Colômbia, Chile, Peru, e Paraguai, e planeja exportar para o concorrido mercado de Hong Kong, onde seus representantes participaram, recentemente, da Feira Internacional de Brinquedos. Foi a primeira vez que a Feira contou com um participante da Argentina. O vice-presidente da Mar-Plast, Alberto Stekelberg, disse ter feito contatos para exportar também à Rússia, Estados Unidos, Islândia, França e Singapura. Os fabricantes, no entanto, preocupam-se com a estabilidade do dólar e com as regras internas para exportar, segundo o diretor da Rondi, outra marca famosa de brinquedos da Argentina, Alberto Freddi. Os brinquedos Rondi já são exportados para o Brasil, Colômbia, Costa Rica e México.