Indústria de cacau reduz esmagamento no Brasil e no mundo Pressionada pelos preços da amêndoa e pela fraca demanda pela manteiga, a indústria de esmagamento de cacau vive um período de retração no Brasil e no mundo. A atividade industrial vem caindo e algumas unidades periféricas foram fechadas nos últimos meses. Estudo elaborado pelo analista Thomas Hartmann e divulgado pela Associação Comercial da Bahia (ACB), mostra que o esmagamento de cacau no Brasil recuou 17,6% no primeiro trimestre de 2002. No período, a indústria esmagou 38.024 toneladas, contra as 46.132 toneladas do primeiro trimestre do ano passado. Os dados da ACB mostram que o esmagamento no trimestre foi o pior desde o segundo trimestre de 1995. EUA e Europa Nos Estados Unidos e na Europa, o cenário se repete: queda de 13,83% e 16,6% no primeiro trimestre do ano, respectivamente. A Associação Européia de Cacau mostrou segunda-feira que 153.811 toneladas foram esmagadas entre janeiro e março de 2001, em comparação com as 184.411 t do mesmo trimestre de 2001. Da mesma forma, a Associação dos Fabricantes de Chocolate dos EUA informou na última sexta-feira que 98.005 toneladas de cacau foram moídas naquele período, frente às 113.734 toneladas recordes do primeiro trimestre do ano passado. O declínio superou as expectativas de analistas em ambos os casos. Lucro menor A redução das margens de lucro também está fazendo as empresas reestruturarem a cadeia produtiva. Processadoras do mundo inteiro anunciaram entre o final de 2001 e início deste ano que iriam fechar unidades ou reduzir o volume de processamento. A norte-americana Hershey Foods anunciou no final de 2001 que fecharia três fábricas no final de 2002. A suíça Barry Callebaut também está discutindo com trabalhadores o fechamento de uma unidade em Bussum, na Holanda. Já a ADM fechou duas fábricas no começo do ano, sendo uma na Polônia e a outra na Geórgia (EUA). No Brasil, circulam rumores entre produtores e analistas de que a mesma ADM teria fechado a unidade de processamento de cacau em Ilhéus, na Bahia. Contatada pela Agência Estado, a empresa nega a informação e reitera que o esmagamento da unidade prossegue normalmente. A assessoria de comunicação da ADM sugere que o fechamento das unidades no exterior estaria provocando os boatos. Estoques Os altos estoques de manteiga de cacau mantidos na indústria seriam um dos principais motivos para a redução do esmagamento. A manteiga de cacau - parte de gordura resultante do esmagamento do grão - vem perdendo espaço para outras gorduras vegetais hidrogenadas, principalmente na União Européia (UE), onde a substituição no chocolate é permitida. A manteiga, junto com o liquor de cacau e o açúcar, formam o quadro de ingredientes para o chocolate. Além da indústria alimentícia ? chocolates, rações, etc - a gordura também é utilizada na indústria de cosméticos, apesar de numa escala bem menor. O analista Thomas Hartmann explica que nos últimos 3 anos, a demanda por pó de cacau ? produto sólido resultante da moagem do cacau e que é utilizado em achocolatados, recheios e sorvetes, entre outros ? aumentou, seguindo um consumo maior daqueles produtos, enquanto a procura por manteiga de cacau diminuiu, assim como o preço. Demanda Desmentindo a idéia de que o declínio do processamento indica queda na demanda, Hartmann e outros analistas dizem que a demanda da indústria de chocolates e achocolatados ? responsável por mais de 90% do consumo de cacau - não passou por uma desaceleração e continua boa, principalmente no caso do pó. Enquanto as receitas com vendas de manteiga de cacau recuam e os estoques do produto se acumulam nos depósitos, a indústria esmagadora está tendo que lidar com preços ascendentes da commodity. Na bolsa de Nova York, os contratos com vencimento de curto prazo vêm subindo quase diariamente. Em Nova York, os preços estão em torno de US$ 1.550 por tonelada. No mesmo período do ano passado, os contratos operavam em torno de US$ 900,00 por tonelada. Preços Enquanto os preços em Nova York apresentam um aumento acima de 70% no ano, no mercado interno, os preços subiram cerca de 130%. Um executivo de uma importante multinacional disse que os preços ao produtor brasileiro estavam ao redor de R$ 24 por arroba há um ano. O preço apurado por Hartmann em boletim do último dia 16 é de R$ 53,00 por arroba. A alta dos preços nos mercados interno e externo se deve a projeções de um novo déficit mundial. No relatório de 26 de fevereiro passado, a Organização Internacional do Cacau (ICCO, sigla em inglês) estimou a produção mundial 2001/2002 em 2,880 milhões de toneladas, alta de 1,3% sobre as 2,842 milhões de toneladas estimadas para a safra 2000/2001. Ao mesmo tempo, o processamento foi projetado em 3,011 milhões de toneladas no ano-safra 2001/2002, queda de 1% em relação às 3,041 milhões de toneladas estimadas para 2000/2001. Em relação ao déficit do produto, a ICCO estima um número em torno de 160 mil toneladas neste ano-safra, frente às 227 mil t projetadas para 2000/2001. Brasil Os números acertam em cheio a indústria do Brasil, que aumentou as importações a partir do ano-safra brasileiro 1996/1997 (maio-abril) por causa do declínio da produção brasileira. Dados do site do Ministério de Agricultura mostram que naquele ano-safra, o Brasil importou um pouco menos de 15 mil toneladas de cacau, frente às cerca de 2.700 toneladas do ano-safra 1991/1992. No atual ano-safra (2001/02), o analista Thomas Hartmann calcula que o País tenha importado cerca de 23.800 t até o momento. A safra 2001/02 acaba em 30 de abril. A produção brasileira total deste ano-safra deve ficar entre 153 mil e 154 mil toneladas, segundo Hartmann. O número revela uma recuperação na produção nacional: em 2000/2001, a safra totalizou 129.341 toneladas. Segundo o presidente da Central Nacional dos Produtores de Cacau (CNPC), Wallace Setenta, a safra brasileira deste ano será maior do que a passada por causa da safra temporã ? de maio a setembro do mesmo ano - melhor em 2001, que somou cerca de 1,4 milhão de sacos de 60 quilos. Decepção Entretanto, a produção pode decepcionar em 2002/03. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Cacauicultores, Carlos Baiardi, as fortes chuvas entre os meses de janeiro e fevereiro - período da floração -, teriam prejudicado a formação do fruto, o que deve resultar numa safra temporã bem menor em 2002. As estimativas para a temporã variam entre 600 mil e 1 milhão de sacos. Diante das perspectivas negativas para a próxima temporã, a produção brasileira na safra internacional 2001/2002 ? de outubro de 2001 a setembro 2002 ? pode não chegar a 128 mil toneladas, caindo novamente para perto dos baixos níveis verificados há 2 anos, de 123 mil toneladas, segundo informações da ACB. Em relação à safra principal baiana ? entre outubro e abril -, que é responsável por 95% da produção brasileira, a ACB acredita que o total não deve chegar a 730 mil sacos, o volume mais baixo desde 1958 e também menor que as estimativas iniciais de 800 mil sacos. O Brasil é o 5º maior produtor de cacau, depois da Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões.