Indústria de chocolate prevê expansão de 5% na Páscoa O setor de chocolates espera crescer 5% em volume na Páscoa deste ano em relação ao mesmo período de 2003, de acordo com estimativa antecipada à Agência Estado pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), Getúlio Ursulino Netto. Mais do que o otimismo com a Páscoa, entretanto, a indústria de chocolates vê nas exportações a alavanca do crescimento do setor, dada a quase estagnação que se verifica no mercado interno há cerca de 10 anos. "O setor vive um momento de otimismo, especialmente por conta das exportações, que aumentaram 30% em volume em 2003 e devem se elevar 15% ao longo de 2004, puxando mais uma vez o crescimento do setor", disse Ursulino Netto. "Outro motivo de contentamento é o ritmo de encomendas para a Páscoa, que nos faz acreditar em um crescimento de 5% em volume, desempenho que pode ser considerado extremamente positivo, especialmente se for levado em conta o resultado de 2003." Ele não quis fazer previsões sobre preços. De acordo com dados da Abicab, no ano passado foram fabricadas 18 mil toneladas de produtos pascais à base de chocolate, contra 18,6 mil toneladas de 2002, o que deflagra uma queda de 3,22%. Com o incremento projetado para este ano, o setor não apenas conseguirá recuperar os volumes registrados há dois anos, como também será capaz de superá-los em quase 2%. Essa melhora, embora pequena, acena com a possibilidade de o mercado interno voltar a se aquecer, já que somente o período da Páscoa concentra 11,5% da produção nacional anual de chocolates. A indústria, de acordo com Ursulino Netto, prefere se manter em compasso de espera, até mesmo porque acredita que 2004 deve ser um ano de ajustes na economia do País, com uma retomada lenta da demanda por chocolate. Brasil é 2º maior produtor mundial de ovos Apesar de o consumo per capita de chocolate no País ainda ser baixo, o Brasil desponta como o segundo maior produtor mundial de ovos de Páscoa, com aproximadamente 21 mil toneladas - estima-se que 3 mil toneladas sejam de pequenas empresas e fábricas artesanais não associadas à Abicab. O líder mundial é o Reino Unido, com uma produção de 28,5 mil toneladas. O presidente da Abicab destaca que a indústria brasileira de chocolates não terá problemas para atender a uma maior demanda tanto do mercado interno como do externo. É que, segundo ele, o setor opera hoje com uma ociosidade em torno de 30%. "Foi até mesmo para ocupar melhor essa ociosidade e conseguirmos crescer que há seis anos nos lançamos às exportações", disse o executivo. Atualmente, os chocolates brasileiros chegam a 123 países, em todos os continentes, o que aproxima o País da condição de "global trade" no setor. O maior volume ainda se destina à América do Sul (cerca de 45%), embora a América do Norte também se destaque como um importante destino (cerca de 40%). A Europa ainda é um mercado pouco explorado, consumindo menos de 5% das remessas externas de chocolates realizadas pela indústria brasileira.