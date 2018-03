Indústria de embalagens espera faturar R$ 23 bi em 2003 A Associação Brasileira da Indústria de Embalagens (Abre) projeta receita líquida de R$ 23 bilhões para este ano, 12,75% acima dos R$ 20,4 bilhões registrados em 2002. A produção física, por sua vez, deve ficar praticamente estável, com acréscimo de apenas 1% em relação ao ano passado - quando foi apurada expansão de 0,93% na comparação com 2001. Juntamente com os dados divulgados hoje pela Abre, foi apresentada pelo coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, sondagem realizada com empresários do setor. E as expectativas para os três primeiros meses do ano não trazem números tão positivos: o nível de desemprego, por exemplo, deve ficar maior no fechamento do trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2002, segundo as pessoas ouvidas. Dos 72 entrevistados, sete acreditam em crescimento de empregos, contra seis, no ano passado; porém, foram 21 os que disseram que apostam em queda de emprego, contra 13 do ano passado. A estimativa da produção também fica aquém da verificada no ano passado: enquanto 38 deles acreditavam em incremento na demanda e 21 estavam pessimistas em 2002, neste trimestre, apenas seis postam em aumento, contra 34 que se mostram desacreditados no aumento da produção. O indicador compras também caiu em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quando a sondagem mostrava que 29 empresários acreditavam no aumento das compras contra 27. Neste primeiro trimestre de 2003, apenas 6 apostam em incremento, contra 40 empresários que se mostram descrentes. "No primeiro trimestre do ano passado, a perspectiva era mais equilibrada que nos primeiros três meses deste ano", comenta Quadros. Em 2002, o saldo negativo foi verificado apenas nos indicadores demanda e emprego, ao contrário deste ano, quando o resultado está negativo diante de todos os indicadores". Faturamento O levantamento apresentado por ele aponta que, na composição do faturamento do ano passado, a maior participação ficou por conta das embalagens plásticas, que responderam por 37,8% dos R$ 20,4 bilhões. Papelão e metálicas aparecem em seguida, com 26,6% e 21%, respectivamente. O estudo mostra ainda que, no total, as embalagens de vidro e papel tiveram a mesma participação, com 6,4% cada. A lanterninha foi a embalagem de madeira, que registrou participação de apenas 1,8% do total faturado. O estudo mostra também que, no ano passado, o destaque no crescimento e produção foi verificado na área de plásticos rígidos, que obteve crescimento de 9,59% em relação ao ano de 2001. A produção de vidro e embalagem cresceram quase que nos mesmos patamares, ao registarem aumentos de 6,67% e 6,25%, respectivamente. As embalagens flexíveis de papel e papelão tiveram aumento de 5,17%, enquanto as caixas de papelão aumentaram 3,33%. O setor de papel e papelão fechou 2002 com avanço na produção de 2,81% e os flexíveis de materiais plásticos subiram 0,60%. A maior queda, no entanto, foi registrada na área de flexíveis (sacos e sacolas), com 6,71%, seguida de plásticos flexíveis (total), que recuaram 5,77%; madeiras (-5,34%) e metálicas (-3,28%). O segmento de papel e papelão semi-rígida também fechou negativa: recuo de 1,25%. Preços O levantamento da Abre revela um aumento de 33,65% nos preços de embalagens entre dezembro de 2000 e o último mês do ano passado. As embalagens de papel e papelão foram as que mais tiveram preços reajustados, ao registar acréscimo de 51,19%, seguida de metálicas, com aumento de 32,91%. No segmento de fibras naturais, o aumento foi de 27,88%; madeiras, 16,53%, enquanto as embalagens de vidro subiram 10,84%. Em consumo, o setor de alimentos também lidera, com 43,2% do total produzido em 2002, seguido pelas setores de perfumarias e sabões, que responderam por 20,46%, e o de bebidas, com 10,98%.