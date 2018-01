Indústria de máquinas contrata 13.362 trabalhadores em 2004 Os indicadores da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), mostram um aumento foi de 7,6% no nível de emprego do setor em relação ao mesmo mês do ano passado. Em termos absolutos, esta variação representa mais 13.362 vagas de trabalho na indústria de bens de capital mecânicos no período. De acordo com o presidente da entidade, Luiz Carlos Delben Leite, o resultado positivo no nível de emprego pode ser explicado pela manutenção do aumento das exportações, que no primeiro bimestre de 2004 apresenta elevação de 22,6%, ao atingirem US$ 774,67 milhões contra US$ 632 milhões em 2003. Os principais destinos das exportações são Estados Unidos, Argentina, Alemanha, México e Reino Unido. Já as importações do setor continuam em queda (-8,3%), diminuindo de US$ 966,42 milhões de janeiro a fevereiro de 2003 para US$ 886,47 milhões no mesmo período deste ano. A receita total do setor atingiu a R$ 5,5 bilhões neste primeiro bimestre de 2004, o que representa uma elevação de 8,1% ante os R$ 5 bilhões do mesmo período de 2003. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 4,8% no período, passando de 75,26% para 78,87%.