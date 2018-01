Indústria de São Paulo criou 7 mil empregos em maio O emprego na indústria paulista subiu 0,34% em maio na comparação com abril, o que significa a criação de 7.038 vagas. No cálculo que inclui influências do período, o emprego recuou 0,06%. No acumulado do ano, a indústria criou 50.118 postos de trabalho, alta de 2,45%, na série sem ajuste sazonal. Com ajuste, a alta é de 0,93%. Em 12 meses, o emprego industrial paulista subiu 5,63% com a criação de 113.119 vagas.