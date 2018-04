Indústria de SP cortou até 40 mil vagas em janeiro Depois de um dezembro sombrio, os números do nível de emprego da indústria paulista em janeiro não são nada animadores. No mês passado, as empresas do setor fecharam entre 30 mil e 40 mil postos de trabalho, que se somaram as 130 mil vagas eliminadas em dezembro. Desde 1994, foi a primeira vez em que as indústrias paulistas demitiram mais do que contrataram em um mês de janeiro. No ano passado, por exemplo, o nível de emprego teve crescimento de 0,6% em relação a dezembro, o equivalente à abertura de 13 mil postos de trabalho em janeiro. Os números de demissões no mês passado são estimativas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Os dados oficiais serão divulgados hoje pela entidade. "Tradicionalmente, janeiro é um mês de aumento no nível de emprego industrial, mas este ano os indícios são de que houve demissões?, disse Paulo Skaf, presidente da Fiesp, após a solenidade em que o governador José Serra anunciou um pacote de medidas para conter o desemprego no Estado de São Paulo. "É um efeito forte da crise", emendou o presidente da Fiesp. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.