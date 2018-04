Indústria de SP cresceu 2,7% em 2001 O Indicador do Nível de Atividade (INA) da Fiesp cresceu 1,4% em dezembro de 2001 ante novembro, segundo divulgou hoje a entidade. Em relação a dezembro do ano passado houve queda de 2,8%. De janeiro a dezembro houve elevação de 2,7% em relação ao ano de 2000. A previsão da entidade, no entanto, era de crescimento de 2,9%. O total de pessoal ocupado na indústria de transformação paulista caiu 0,1% em dezembro de 2001 ante novembro. O salário real médio, no mesmo período, cresceu 1%. As vendas reais tiveram queda de 2% em dezembro com relação a novembro. O nível de utilização da capacidade instalada em dezembro foi de 76,6%.