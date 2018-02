Indústria de SP tem o pior desempenho em cinco anos, diz Fiesp

SÃO PAULO - O desempenho da indústria paulista no segundo semestre de 2014 foi pior em termos de atividade econômica para 58,2% das empresas avaliadas pela Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp), segundo levantamento Rumos da Indústria Paulista, divulgado nesta quarta-feira. É o pior balanço desde 2009, quando se iniciou a sondagem.

De acordo com a pesquisa - que teve como tema o balanço do ano passado e expectativas para 2015-, para 21% dos entrevistados o segundo semestre teve um desempenho igual ao mesmo período de 2013. Outros 19,6% disseram ter sido melhor.

O levantamento, que ouviu 424 indústrias, mostrou ainda que o volume da produção das indústrias paulistas teve queda ou queda acentuada nos últimos seis meses de 2014 para 58,7% das empresas consultadas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), Paulo Francini, a indústria está em uma condição muito ruim tanto no desempenho do semestre passado como nas expectativas de futuro.

A contratação de novos empregados por parte da indústria paulista deve ser menor no primeiro semestre deste ano na comparação com os seis primeiros meses de 2014. Segundo o estudo, 84,4% dos entrevistados não pretendem contratar nos primeiros seis meses do ano, o pior resultado desde 2010.

Queda nas vendas. Com relação às vendas no mercado interno, 59,6% das empresas informaram queda ou queda acentuada, enquanto 50,3% das companhias exportadoras também anotaram redução em suas vendas externas.

Produção e vendas no mercado interno também registraram os piores resultados desde 2009. Em relação às exportações, o resultado só não foi pior do que 2009, quando 59,1% das empresas indicaram queda ou queda acentuada.

A pesquisa apurou também que em relação às expectativas para o primeiro semestre deste ano, 39,1% dos empresários acreditam que seu volume de produção será igual em comparação com o primeiro semestre de 2014. Já 36,3% dos entrevistados esperam queda ou queda acentuada no período.

Em relação às vendas no mercado interno, 36,8% esperam queda ou queda acentuada, enquanto 35,6% acreditam que as vendas serão iguais em comparação com igual período de 2014.

Para as exportações, 40,2% das empresas acreditam que o movimento será igual no primeiro semestre de 2015 ante o mesmo período de 2014. Para 30,2% das empresas avaliadas a projeção é de queda nas vendas externas.