Indústria de transformação é destaque no PIB do 1º trimestre A indústria de transformação, com crescimento de 6,0%, foi o sub-setor da indústria que mais cresceu no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período no ano passado, segundo pesquisa do PIB, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Instituto, este crescimento foi impulsionado pelas categorias de bens de capital, com destaque para máquinas e equipamentos, e a de bens duráveis, em que se destacaram os veículos automotores. Os serviços industriais de utilidade pública tiveram crescimento de 1,3% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período no ano passado. Setor de serviços No setor de serviços, cinco dos sete sub-setores mostraram crescimento. Transporte e Comércio tiveram elevação de 7,4% e 5,1%, respectivamente, resultados do crescimento na agropecuária e na indústria, de acordo com o IBGE. As instituições financeiras cresceram 1,9%, o aluguel 1,1% e a administração pública também 1,1%. Os sub-setores que tiveram queda foram os de comunicações (-1,9%) e outros serviços (-2,1%). Esta foi a terceira queda consecutiva na séria histórica trimestral no sub-setor de Comunicações, em conseqüência da redução da telefonia fixa.