Indústria destina R$ 1 milhão para aumentar consumo de macarrão A primeira de uma série de campanhas para aumentar em 10% o consumo de macarrão no País, hoje em 5,7 quilos per capita, irá ao ar no final de março ou começo de abril. A iniciativa é da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abima). A entidade promete várias empreitadas para colocar mais massas secas na mesa do consumidor brasileiro em 2003. A verba destinada para o ano é de R$ 1 milhão, mas outras estratégias regionais serão lançadas com o mesmo intuito e serão bancadas pelas próprias empresas. Se o plano decolar, a estimativa da Abima é que o volume cresça cerca de 10% em 2003 sobre 1,1 milhão de toneladas de macarrão fabricadas no ano passado e o faturamento aumente pelo menos 15% ante os R$ 2 bilhões obtidos em 2002. Para Eliane Kay, diretora-presidente da Abima, o programa Fome Zero, implantado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será outro fator com força suficiente para elevar o volume de negócios do setor. "Os fabricantes estão otimistas", disse. O levantamento da Abima revela que apesar de a produção do ano passado ter se estagnado, o segmento de macarrão instantâneo deu um salto e encerrou o ano com alta de 9,8% em volume sobre a produção anterior. Pratos prontos e semiprontos também tiveram resultados positivos e cresceram 5,6% e 4,5% respectivamente. A massa seca, segundo dados da associação, respondem por 85% de toda categoria.