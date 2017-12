Indústria deve alterar expectativas com manutenção da Selic A decisão tomada ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que manteve em 16,5% a Selic ? a taxa básica de juros da economia ?, deve alterar a expectativa do setor industrial em relação ao desempenho econômico em 2004, não só do setor, mas da economia brasileira como um todo. A análise é do chefe da unidade de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco. "A decisão afeta as expectativas, foi uma frustração", disse o economista agora hoje, durante a divulgação do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de janeiro. Os dados apurados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre os dias 26 de dezembro de 2003 e 21 de janeiro de 2004, mostram que o empresariado, de uma maneira geral, estava bastante favorável em relação às condições de crescimento da economia brasileira e em relação ao desempenho do setor industrial. Castelo Branco chamou atenção, entretanto, para o fato de que, durante o período de apuração da pesquisa, havia um sentimento "embutido" entre os empresários de continuidade do processo de queda da taxa básica de juros. Segundo ele, a decisão tomada pelo Copom ontem introduziu uma "incerteza" no cenário que vinha sendo avaliado pelos industriais, o que deve gerar uma rodada de reavaliações sobre o desempenho da economia ao longo deste ano de 2004.