Indústria deve crescer 2% neste ano, diz Ipea As projeções para o desempenho da produção industrial neste ano indicam uma recuperação gradual e modesta, com crescimento acumulado em torno de 2% no final do período. Para o coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Paulo Levy, a produção industrial brasileira será marcada neste ano pela continuidade da ?recuperação gradual? que vem sendo registrada desde novembro do ano passado. Ele ainda não fechou as estimativas numéricas para o desempenho da indústria neste ano, mas acredita que os resultados do primeiro trimestre serão ainda prejudicados pelas elevadas bases de comparação do ano anterior, mas, já no segundo trimestre, haverá um crescimento ?positivo e mais vigoroso? da produção. Para o economista-sênior do Citibank, Robério Costa, a produção industrial brasileira deve registrar expansão de 1,9% em 2002. Ele espera uma ?expansão moderada, sem muito fôlego? para o ano, que deve ser ?homogêneo e com crescimento fraco? nos dois semestres. O BBV Banco prevê um crescimento da produção em torno de 2%, ligeiramente superior ao do ano passado ?por conta das perspectivas ainda pouco animadoras do mercado de trabalho e da economia das famílias?. O número do banco está próximo ao estimado pela analista econômica da Tendências Consultoria, Marcela Prada. Para ela, o ano será de continuidade da recuperação da produção industrial que vem sendo registrada desde novembro, quando houve o primeiro resultado positivo (1,6%) ante mês anterior, após oito meses consecutivos sem crescimento. Marcela acredita que nos primeiros meses do ano os resultados ante iguais períodos de 2001 serão prejudicados por bases de comparação elevadas e, além disso, pelas condições de crédito ainda desfavoráveis pela manutenção das taxas de juros elevadas. Os economistas foram unânimes em avaliar como ?bom? o crescimento de 1,5% da indústria em 2001, com o argumento de que o cenário enfrentado pelas empresas era bastante adverso. Levy considerou "bom" o desempenho da produção no ano passado ?dada a magnitude dos choques? ocorridos e considera o mais importante nos resultados divulgados pelo IBGE o fato de ter ocorrido pelo segundo mês consecutivo uma expansão na produção ante mês anterior. ?Aparentemente o dado revela uma recuperação da produção?, avalia. Para o economista do Citibank, o desempenho da indústria no ano passado foi ?modesto e compatível com a taxa de juros real? não surpreendendo as estimativas do banco. Já para o BBV o resultado ?superou as estimativas de estagnação e até de queda feitas no início do racionamento de energia, em junho do ano passado?.