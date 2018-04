Indústria do ABC cria 7 mil empregos em fevereiro A indústria da região do ABC paulista criou 7 mil empregos em fevereiro, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) realizada pela Fundação Seade em parceria com o Dieese. Outro segmento a apresentar contratações foi o de comércio, com a contratação de 5 mil trabalhadores. No entanto, esse ganho de 12 mil postos foi totalmente prejudicado pelas demissões do setor de serviços, num total de 13 mil posições eliminadas. A compensação veio com o agregado de outros setores, com a criação de 7 mil ocupações. Com isso, 6 mil empregos foram gerados ao longo do mês na região. Nos últimos 12 meses, o nível de ocupação na região teve crescimento de 1,9%, com a geração de 19 mil postos de trabalho, verificados principalmente nos setores de Serviços (14 mil) e Indústria (6 mil). Um dado importante a ser extraído da pesquisa é o aumento das contratações com carteira assinada, que saltaram em 7 mil cargos na comparação entre janeiro e fevereiro. O total de pessoas empregadas no Grande ABC é estimado pela PED em 1,02 milhão de pessoas. A pesquisa mostra ainda que os segmentos comercial e industrial do ABC vivem um comportamento diferente da Região Metropolitana de São Paulo. Se no ABC foram registradas contratações, a região metropolitana viu eliminações de postos no comércio (25 mil) e indústria (15 mil). A pesquisa demonstra, portanto, que o ABC atenuou o impacto das demissões na região metropolitana. Ao longo do mês, a jornada média de trabalho dos assalariados do ABC manteve-se estável em 42 horas semanais. Salários O rendimento médio dos trabalhadores do ABC, tanto de ocupados quanto de assalariados, registrou os respectivos aumentos de 2,2% e 5,3%, respectivamente, em janeiro em comparação ao mês de dezembro, conforme apurou a pesquisa. Foi a primeira alta após quatro meses consecutivos de declínio. O salário médio dos ocupados ficou em R$ 780, enquanto os assalariados receberam R$ 846. "No setor privado, o salário médio aumentou 8%, como resultado, principalmente, da elevação na indústria (12,2%), que não apresentava aumento desde maio de 2001, e, em menor intensidade, serviços (1,2%)", aponta o documento. Além disso, o salário médio das pessoas com carteira assinada teve crescimento de 9,2%, correspondendo a R$ 929, em janeiro. Outro ponto positivo apurado pela pesquisa foi o crescimento da massa salarial da região, em 1,3%, entre dezembro e janeiro, após quatro meses consecutivos de queda. Na comparação com 2001, no entanto, a massa de rendimentos diminuiu 10,5%, principalmente por causa do crescimento do nível ocupacional na região e, portanto, da retração do rendimento médio. Os rendimentos médios dos ocupados e dos assalariados caíram, respectivamente, 12,8% e 10,4%, na comparação entre os meses de janeiro de 2002 e 2001.