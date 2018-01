Indústria do País atrai cada vez menos recurso estrangeiro A indústria brasileira perdeu competitividade internacional e está atraindo cada vez menos recursos diretos do investidor estrangeiro. Dados do Banco Central mostram que dos US$ 14,12 bilhões que ingressaram no País entre janeiro e setembro, sob a forma de investimento direto, US$ 5,22 bilhões foram para o setor industrial, representando 37% do total. Já o segmento de serviços atraiu US$ 7,76 bilhões, ou o equivalente a 55% do total. "Os grandes grupos internacionais que querem ampliar produção industrial estão preferindo a China", resume o professor do Ibmec-RJ, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, ex-diretor do Banco Central. No ano passado, a participação foi semelhante. Dos US$ 21,64 bilhões que ingressaram no País sob a forma de investimento direto, US$ 6,5 bilhões foram para indústria (30,17% do total) e US$ 12,9 bilhões para os serviços, ou quase 60% do total. Os restantes 10% foram para a área de mineração e/ou agricultura. O sócio de corporate finance da KPMG, André Castello Branco, pondera que alguns segmentos industriais ainda são atraentes, como o agronegócio, com destaque para a área de açúcar e álcool. Mas, até setembro, a área de serviços liderava operações de fusões e aquisições no Brasil. A área de energia elétrica, por exemplo, registrou 52 operações este ano, sendo 32 de capital estrangeiro. "Na área industrial, o grande destaque dos últimos anos, tem sido o movimento inverso, com as empresas industriais brasileiras investindo no exterior, tentando diversificar mercados", complementou. Alguns dos investimentos industriais realizados no Brasil por investidores estrangeiros estão acoplados a estratégias mundiais desses grupos. É o caso da ThyssenKrupp, que constrói uma siderúrgica no Rio de Janeiro, num investimento de US$ 3,6 bilhões. A unidade fluminense produzirá placas de aço para a Europa e Canadá. Mesmo ficando com apenas parte do processo de produção, essas unidades contribuem para ampliar o leque de exportações do País, ao contrário dos investimentos no setor de serviços, que visam basicamente ao mercado interno. O diretor da PricewaterhouseCoopers, Raul Beer, observa que a área imobiliária tem atraído os interesses do investidor estrangeiro, envolvendo construções residenciais, comerciais e industriais, que nos Estados Unidos são agrupados na rubrica de "real estate". "É um setor que deve crescer muito nos próximos anos", acredita. Mas ele constatou também que o maior interesse é em setores envolvendo o mercado de consumo, inclusive o comércio varejista. O setor de supermercados no Brasil já é dominado por grandes grupos internacionais, como o norte-americano Wal Mart, e os franceses Carrefour e Casino, que controla o grupo Pão de Açúcar. No ano passado, o segmento de comércio atraiu investimentos de US$ 2,83 bilhões, equivalentes a 13,10% do total, só ficando abaixo dos US$ 3,96 bilhões direcionados para as telecomunicações (18,3%). Este ano, até setembro, os investimentos no setor comercial atraíram US$ 1,6 bilhão. Outro segmento que tem se mostrado atraente ao investidor estrangeiro é a área financeira, que somou US$ 1,596 bilhão de investimentos estrangeiros diretos de janeiro a setembro deste ano, ou o equivalente a 10,95% do total. Beer, da Price, observa que, indiretamente, até nessas operações é o mercado consumidor interno que está atraindo o investidor externo. "São várias operações na área de crédito ao consumo e os grandes grupos financeiros internacionais querem participar desse bolo", complementou. Já Carlos Thadeu, do Ibmec, considera que o principal motivo para os investimentos estrangeiros no mercado financeiro é a "inevitável" internacionalização desse mercado, inclusive o brasileiro. Uma operação emblemática foi a venda do Pactual para o UBS. "Bancos com redes internacionais têm acesso a recursos mais baratos em outros países e ficam mais competitivos. Nesse quadro, um banco genuinamente brasileiro fica em desvantagem", ilustra. Um dos poucos países onde ainda há predomínio de bancos `nacionais´ é a China, já que aquele país não abriu o setor para estrangeiros. Tanto Beer, da Price, quanto Castello Branco, da KPMG, acreditam que haverá aumento de investimentos estrangeiros diretos no País nos próximos anos. Isso está claro no número de operações e fusões que estão ocorrendo no País. "Muitas operações estão sendo concretizadas agora e só aparecerão nas contas do Banco Central nos próximos anos", disse o diretor da KPMG. Em 2003, por exemplo, a consultoria detectou 229 transações de fusão/aquisição no Brasil. Esse número subiu para 299 em 2004, para 363 em 2005 e até setembro já totalizava 342.