Indústria do Reino Unido tem maior recuo desde 1974 A desaceleração no setor industrial do Reino Unido está se intensificando, o que ficou evidente nos números do quarto trimestre de 2008, que tiveram a maior contração desde 1974. De acordo com Escritório Nacional de Estatísticas, em três meses, a produção de manufatura encolheu 5,1%, enquanto a produção industrial caiu 4,5%. Se não houver revisão nesses números, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico do quarto trimestre poderá ser revisado em baixa, para contração de 1,6%, de retração de 1,5% anunciada anteriormente. Em dezembro, no comparativo com o mesmo mês de 2007, a produção de manufatura caiu 10,2%, depois de retração de 8,6% em novembro. É a maior retração anual desde março de 1981. Em comparação a novembro, a produção caiu 2,2%, depois de queda de 3% em novembro, a décima retração consecutiva. É o período mais prolongado de contração na produção de manufatura desde 1980. Os números foram piores do que os previstos pelos analistas, que esperam queda de 1,4% na produção manufaturada em dezembro, em base mensal, e 8,3% em base anual. A produção industrial, que abrange um grupo mais amplo de indústrias, também recuou fortemente e acima do esperado. Em dezembro ante o mesmo mês do ano passado, a produção industrial cedeu 9,4%; em relação a novembro, caiu 1,7%. Economistas esperavam queda anual de 8% e mensal de 1,2%. As informações são da Dow Jones.